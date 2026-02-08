JB Noticias vuelve a sorprender en su segunda emisión por Panamericana Televisión

Carlos Espanta, Mandingo Pérez, el Tío Jhonny y Jessica New Tom Jones fueron parte de la nueva entrega del programa humorístico liderado por Jorge Benavides.

La segunda emisión de JB Noticias se emitió hoy por Panamericana Televisión, consolidando el regreso de uno de los formatos humorísticos más recordados de la televisión peruana. Bajo el liderazgo de Jorge Benavides, el programa vuelve a combinar la coyuntura nacional con la parodia política y social, esta vez acompañado por Gabriela Serpa en la conducción. Noticias, personajes reconocibles y situaciones exageradas se mezclan en sketches breves, cargados de ironía y humor característico. El programa cuenta con la participación de Gabriela Serpa, Danny Rosales, Joao Castillo, Cinthya Guerrero, Martín Farfán y Percy Diestra, quienes dan vida a los distintos personajes y sketches que marcan esta segunda emisión de JB Noticias.

Carlos Espanta y las preguntas que incomodan

El primer sketch de la noche presenta a Carlos Espanta, una imitación inspirada en Carlos Espá. El personaje es retratado con un aire lúgubre y enigmático, marcado por su particular apodo de “muerto fresco”.

Mandingo Pérez y su nueva faceta mediática

En el segundo sketch aparece Mandingo Pérez, parodia del exfiscal José Domingo Pérez. Esta vez, el personaje incursiona en el mundo de los podcasts, recreando con humor situaciones propias de este nuevo formato digital.

El debut del ‘Tío Jhonny’

Uno de los momentos más comentados es la aparición de un personaje inédito: el ‘Tío Jhonny’, representación del empresario chino Zhihua Yang, conocido como Johnny Yang. El sketch gira en torno a supuestas reuniones con el presidente José Jerí, dando pie a una secuencia cargada de ironía.

Jessica New Tom Jones y el mundo de la belleza

El cuarto sketch presenta a Jessica New Tom Jones, personaje que alude a Jessica Newton, empresaria y exreina de belleza peruana. La parodia se adentra en el universo de los certámenes y la organización del Miss Perú. En esta ocasión se le cuestiona por las cuestionables cirugías estéticas en Mascaly Metida.