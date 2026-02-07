¡A lo grande! JB Noticias vuelve a Panamericana con sátira política, actualidad y humor sin filtros

Este sábado se estrena JB Noticias, el renovado programa cómico liderado por Jorge Benavides, que regresa a la pantalla de Panamericana Televisión con un formato ya conocido por el público, pero actualizado a la coyuntura nacional. La propuesta mezcla la estructura de un noticiero con sketches cargados de ironía, parodia y crítica humorística. En esta nueva etapa, Benavides está acompañado en la conducción por Gabriela Serpa, con quien introduce cada segmento en un tono ligero y desenfadado.
El elenco de JB Noticias está conformado por Gabriela Serpa, Danny Rosales, Joao Castillo, Cinthya Guerrero, Martín Farfán y Percy Diestra, quienes dan vida a los distintos personajes que acompañan este esperado regreso.
Keiko Yukimori inaugura la noche… al estilo JB
El primer sketch de la noche gira en torno a Keiko Yukimori, una versión satírica de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aquí representando a la ficticia Fuerza Modular. El personaje es abordado por un grupo de reporteros marcando desde el inicio el tono político-humorístico del programa.
Un chifa, una cita secreta y el “presidente Perejil”
El segundo bloque traslada la acción a un chifa, donde Gabriela Serpa y el cómico Danny Rosales comparten una escena cotidiana que pronto da un giro inesperado. En medio del almuerzo aparece el llamado presidente Perejil, una clara parodia del mandatario José Jerí, en una referencia humorística a un reciente episodio comentado en la agenda pública.
Porky entra en escena con invitado especial
El tercer sketch está dedicado a Rafael López Aliaga, quien es presentado bajo el apodo de Porky. En este segmento participa como invitado Kurt Villavicencio, conocido como Metiche.
Cirujanos plásticos contra “Mascaly Metida”
La noche cierra con una peculiar protesta encabezada por cirujanos plásticos, quienes alzan su voz contra Mascaly Metida, personaje que alude a Magaly Medina.