EE.UU. ofrece más de 100 millones de dólares por cabecillas de Cártel Jalisco Nueva Generación

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles recompensas que superan en total los 100 millones de dólares por información que permita la captura de varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dicha organización criminal mexicana es designada como grupo terrorista por la administración de Donald Trump. El Departamento de Estado elevó a 25 millones la oferta por Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", abatido en febrero.
También se ofrecen hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva ("Jardinero"), Gonzalo Mendoza Gaytán ("Sapo") y Julio Alberto Castillo Rodríguez ("Chorro"), yerno de "El Mencho", además de 10 millones por Ricardo Ruiz Velasco ("Tripa"), Julio César Montero Pinzón ("El Tarjetas") y Carlos Andrés Rivera Varela ("La Firma"), y 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Prohíben ingresos y revocan visados
En paralelo, se prohibió el ingreso a EE.UU. a 65 personas vinculadas al CJNG, revocando 26 visados vigentes. La administración de Trump prioriza la lucha contra el narcotráfico ante la crisis de fentanilo, que ha dejado cifras récord de muertes por sobredosis.
Presión a México
Trump designó a los carteles como grupos terroristas y ha amenazado con operativos dentro de México, una posibilidad que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza por considerar que vulnera la soberanía nacional. En febrero, el Ejército mexicano abatió a "El Mencho" en Jalisco bajo presión de Washington.