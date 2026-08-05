Motociclista agredió a un anciano y fue golpeado por transeúntes

Las imágenes del incidente desataron un amplio debate en redes sociales sobre la justicia por mano propia.

Un hecho de violencia ocurrido en Aguascalientes, México, se volvió viral en redes sociales luego de que un motociclista fuera agredido por un grupo de transeúntes tras atacar a un adulto mayor que conducía una furgoneta en plena vía pública.

Las imágenes del incidente muestran cómo el motociclista persigue al vehículo conducido por el anciano, quien se encontraba acompañado por una mujer que sería su esposa. Segundos después, ambos vehículos se detienen y el sujeto desciende para confrontar al conductor.

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la actuación del agresor y la respuesta de los testigos que se encontraban en el momento del hecho.

MOTOCICLISTA ATACÓ AL CONDUCTOR Y DAÑÓ SU VEHÍCULO

Según el video difundido, el motociclista comenzó a insultar al adulto mayor y le propinó varios golpes mientras permanecía dentro de la furgoneta. Además, el sujeto rompió el espejo del retrovisor del vehículo y golpeó repentinamente la puerta del conductor, lo que hizo se incremente la tensión.

Ante la actitud violenta del motociclista, hizo que la intervención de varios ciudadanos sea inmediata, quienes decidieron enfrentar al agresor para detener el ataque.

TRANSEÚNTES REACCIONARON AL SUCESO

Al percatarse de lo ocurrido, un grupo de personas encaró al motociclista y, tras un intercambio de palabras, uno de los presentes lo derribó de una patada para que después, varios transeúntes se sumaron a la agresión mientras le recriminaban haber atacado al adulto mayor. El sujeto intentó escapar, pero terminó acorralado contra un árbol, donde continuó recibiendo golpes.

El caso abrió un intenso debate sobre la denominada justicia por mano propia. Aunque muchos usuarios respaldaron la reacción de los testigos en defensa del anciano, otros cuestionaron el uso de la violencia para responder a una agresión.