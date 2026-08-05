Guatemala: evacúan aldeas ante aumento de erupciones del volcán de Fuego

Este mediodía, las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron a decenas de familias de dos aldeas ubicadas cerca del volcán de Fuego, ante el aumento de las erupciones, que comenzaron el pasado 2 de agosto.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las aldeas evacuadas son El Porvenir y Las Lajitas Bajas. Las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

CENIZA VOLCÁNICA

El volcán se encuentra en el centro del país, entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala; es uno de los más activos de los 32 que hay en el país.

Las autoridades esperan que en las próximas 24 a 72 horas disminuya la intensidad de las erupciones, al igual que la dispersión de ceniza volcánica, que hasta el momento ha recorrido hasta 130 kilómetros de distancia.