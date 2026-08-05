Messi dona 80 mil euros para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Madrid

El futbolista Lionel Messi realizó una donación de 80 mil euros (aproximadamente 137 millones de pesos) para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los devastadores incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) y le agradeció públicamente el gesto al capitán de la Selección argentina.

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió en su cuenta de X.

Situación actual de incendios en Madrid

El aporte del jugador llega en un momento clave para la región, que continúa recuperándose de uno de los incendios forestales más importantes de los últimos años. Aunque el fuego pasó su segunda noche consecutiva sin reactivaciones, las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA.

Tras casi dos semanas de intensos trabajos, el incendio se encuentra estabilizado y en fase de control, con equipos de emergencia vigilando el perímetro y extinguiendo los últimos focos calientes, especialmente en los alrededores del pantano de San Juan.