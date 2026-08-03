Explosión de camión bomba en Colombia deja 11 heridos y genera preocupación nacional

Las autoridades investigan a los responsables del ataque y reforzaron la seguridad en distintos sectores.

Un atentado con un camión bomba dejó al menos 11 personas heridas durante la madrugada del sábado en la ciudad de Cúcuta, ubicada en el departamento colombiano de Norte de Santander.

La explosión ocurrió frente a una estación de Policía y provocó alarma entre la población por la magnitud de los daños. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, entre los afectados se encuentran ocho agentes policiales y tres civiles.

La detonación causó además importantes daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Colombia, a pocos días de la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

EXPLOSIÓN CAUSO DAÑOS EN VIVIENDAS Y COMERCIOS

Según las primeras investigaciones, el vehículo cargado con explosivos logró desplazarse sin levantar sospechas debido a que transitaba por una zona donde habitualmente circulan camiones de abastecimiento durante la madrugada.

Tras la explosión inicial, las autoridades reportaron el lanzamiento de otros artefactos explosivos en sectores cercanos, situación que obligó a reforzar las medidas de seguridad y aumentar la presencia policial en distintos puntos de la ciudad. Asimismo iniciaron investigaciones para identificar a los responsables.

PRESIDENTE ELECTO REFUERZA LA SEGURIDAD

Asimismo, en la antesala del cambio de mando presidencial, el presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales para condenar el hecho y expresar su solidaridad con las víctimas.

En su mensaje, el futuro mandatario rechazó el ataque contra la Policía Nacional y manifestó su respaldo a los agentes heridos, sus familiares y a los ciudadanos afectados por la violencia registrada en Cúcuta.