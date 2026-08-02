Papa León XIV pide "paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria en Ceuta

El papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por la "alarmante situación" que se vive en Ceuta, tras el masivo ingreso de miles de migrantes procedentes de Marruecos durante los últimos días del mes de julio.

Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre pidió a Dios, a través de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar "soluciones de paz, de estabilidad y de justicia" para la crisis fronteriza.

El mensaje en español del Pontífice llegó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y a quienes seguían la celebración por medios de comunicación, en medio de la tensión que aún persiste en el enclave español.

Fallecidos y heridos

Los intentos de cruce, que se registraron durante el 30 y 31 de julio, dejaron un saldo de víctimas fatales que aún está siendo evaluado por las autoridades, mientras que las cifras de fallecidos varían según las fuentes, algunas de las cuales señalan que la cifra podría superar las 80 personas.

Llamado a la paz y recuerda conflictos activos

León XIV renovó su llamado a la oración por la paz en el mundo y pidió que cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos. El Papa recordó especialmente a los sectores más vulnerables afectados por las hostilidades, como niños, ancianos y enfermos, y solicitó acompañar con ayuda a quienes atraviesan situaciones de dolor. En ese contexto, mencionó la guerra en Ucrania, donde nuevos ataques dejaron víctimas en los últimos días, y reiteró su exhortación a no olvidar a las poblaciones que padecen la violencia.