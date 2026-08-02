Presidente Trump ordena suspender bombardeo contra Irán tras lograr "las bases de un acuerdo"

El presidente Donald Trump señaló, la tarde de ayer, haber decidido posponer un intenso bombardeo contra distintas ciudades de Irán, tras "alcanzar las bases de un importante acuerdo" que incluye la "apertura inmediata y completa" del estrecho de Ormuz.

"En aras del beneficio futuro del MUNDO —así como de la supervivencia de un Irán próspero—, se accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!", declaró el presidente estadounidense.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un preacuerdo para terminar la guerra que se inició el pasado 28 de febrero, lo que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar una intensa negociación para lograr un acuerdo nuclear definitivo.

ATAQUES CRUZADOS

Desde esa fecha se han repetido los ataques cruzados y Trump dio por terminado el marco de entendimiento, mientras que Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Donald Trump, que siempre dijo que las conversaciones seguían con Teherán, no aclaró en el reciente anuncio los términos que suponen las bases de este acuerdo, si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones ya iniciadas.