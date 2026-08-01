Perú busca incorporarse al Escudo de las Américas impulsado por Estados Unidos

El Gobierno del Perú anunció que avanzará en su incorporación al Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el crimen transnacional y las organizaciones delictivas.

Durante la presentación de su gestión, el canciller Carlos Espá señaló que el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos será una de las prioridades de la política exterior peruana, al considerar a ese país un socio estratégico en materia de seguridad y cooperación.

El ministro también indicó que el Ejecutivo buscará reforzar el trabajo conjunto con los países de la región para enfrentar delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, fenómenos que trascienden las fronteras nacionales.

La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en el país, mientras el Gobierno sostiene que una mayor coordinación internacional será clave para combatir la inseguridad ciudadana.