Papa León XIV a jóvenes peruanos: “No tengan miedo de ser instrumentos de Dios para reavivar la esperanza”

El papa León XIV envió este sábado 1 de agosto un videomensaje en español a los participantes de la Jornada Nacional de la Juventud (JNJ) Perú 2026, que se celebra en la ciudad piurana de Chulucanas desde el 30 de julio y culmina mañana.

Durante su saludo, el Santo Padre reconoció la preparación y el entusiasmo de los más de 4 mil asistentes, entre jóvenes, laicos, obispos, sacerdotes y religiosos, y les expresó su gratitud por "haber respondido a esta iniciativa, que renueva y fortalece la vida de la Iglesia".

El evento, que tiene como lema pastoral "Sé valiente, Cristo vive", busca fortalecer el vínculo personal con Jesucristo y promover una Iglesia en comunión, sinodal y misionera. En torno a esta idea, el Papa reflexionó sobre la necesidad de enfrentar el aislamiento de la sociedad actual.

Mensaje de trascendencia y pedido

Durante su intervención, León XIV invitó a los jóvenes a mantener una actitud de apertura espiritual para acoger los dones de estos días de convivencia, y los animó con un pedido directo de que "No tengan miedo de ser instrumentos de Dios para reavivar la esperanza de tantos, de tantos corazones que sufren".

Asimismo, hizo un fuerte llamado a que la experiencia del encuentro no se limite al mundo digital y pidió que "no lo guarden sólo para ustedes, que no quede sólo en las fotos de sus celulares o en videos de las redes sociales, compártanlo, refléjenlo con sus vidas".