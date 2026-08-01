Colombia: al menos diez heridos deja explosión de un coche bomba a días de investidura presidencial

Un camión bomba estalló la madrugada del sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, dejando un saldo de al menos 11 personas heridas, según informaron las autoridades locales.

El atentado se produce a solo seis días de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asuma el poder en una ceremonia que este año se trasladará a Cali. Periodistas de la AFP constataron en el lugar el vehículo en llamas junto a una estación policial, fachadas destruidas y una fuerte presencia de efectivos militares y policiales, así como de vecinos que se acercaron a la escena.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó en declaraciones a la prensa que ocho de los heridos pertenecen a la Policía Nacional y tres son civiles. Calificó el hecho como "atroz y violento" y señaló que las investigaciones ya están en marcha. Las autoridades ofrecieron una recompensa de más de 32 mil dólares para quienes brinden información que permita identificar y capturar a los autores del ataque, que aún no han sido individualizados.

Violencia y seguridad para investidura

El atentado se da en un clima de creciente tensión en Colombia, donde el presidente electo De la Espriella, figura de la extrema derecha y respaldado por el gobierno de Donald Trump, ha prometido endurecer la lucha contra las guerrillas y las organizaciones narcotraficantes. El país, principal productor de cocaína del mundo, atraviesa la peor ola de violencia en la última década, y el mandatario electo ha denunciado en varias ocasiones la existencia de un plan para asesinarlo.

Para hacer frente a las amenazas, De la Espriella planea forjar alianzas militares con Estados Unidos e Israel, y ha anticipado que romperá los diálogos de paz que su antecesor, Gustavo Petro, mantuvo con distintos grupos armados. La investidura del 7 de agosto en Cali contará con un despliegue de seguridad sin precedentes, con unos 11 mil efectivos entre soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.