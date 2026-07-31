Donald Trump anuncia acuerdo para desarme de Hamás y retirada israelí de la franja de Gaza

El presidente Donald Trump anunció, la tarde de ayer, que su Consejo de Paz, tras intensas negociaciones, logró un acuerdo sobre el "desarme de Hamás" en Gaza, que, una vez cumplido, implicará la retirada del Ejército de Israel del territorio.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas", escribió Trump en Truth Social.

GUERRA EN GAZA

"A medida que se complete el desarme, Israel se retirará y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre la franja de Gaza", añadió el mandatario de EEUU.

Desde hace semanas se desarrollan negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo Hamás, que entró en vigor el pasado mes de octubre y busca poner fin a la guerra en Gaza.