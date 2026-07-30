Tragedia aérea en Argentina: siete muertos tras caída de un helicóptero

Entre las víctimas figuran autoridades de Protección Civil, altos mandos de la Policía de San Juan y dos brigadistas.

Siete personas fallecieron este miércoles luego de que un helicóptero se estrellara en la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país. Entre las víctimas se encuentran autoridades de Protección Civil y de la Policía provincial, informaron fuentes oficiales.

La aeronave, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), sufrió el accidente en la zona del parque provincial Ischigualasto por causas que aún son materia de investigación.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y lamentó la muerte de los ocupantes de la aeronave.

LISTA DE FALLECIDOS

Entre los fallecidos figuran Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro y Jorge Carbajal, jefes de la división de Bomberos; además del piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el helicóptero era utilizado para una jornada de capacitación y posteriormente tenía previsto trasladarse a la provincia de La Rioja para apoyar las labores de combate de un incendio forestal.

La AFE precisó que el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 de la mañana (hora local). Minutos después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades, lo que permitió iniciar las labores de respuesta e investigación.

(Con información de EFE)