Hawái: volcán Kilauea entra en erupción y expulsa lava a más de 150 metros de altura

El Kilauea, considerado uno de los volcanes más activos del mundo, registró su erupción número 52 desde finales de 2024. La actividad permanece confinada dentro del Parque Nacional de los Volcanes.

El volcán Kilauea, ubicado en el estado de Hawái, volvió a entrar en erupción durante la noche del martes, sorprendiendo con una impresionante fuente de lava que alcanzó más de 150 metros de altura. El fenómeno fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que monitorea de manera permanente la actividad del macizo volcánico.

Esta nueva manifestación corresponde a la erupción número 52 registrada desde finales de 2024, lo que reafirma la intensa actividad del Kilauea, considerado uno de los volcanes más activos del planeta. Pese a la magnitud del espectáculo natural, las emisiones de lava permanecen confinadas en una zona específica del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre la evolución del volcán y continúan evaluando cualquier cambio en su comportamiento. Hasta el momento, no se han reportado daños a viviendas ni afectaciones a comunidades cercanas, debido a que la actividad se desarrolla dentro del área protegida.

EVOLUCIÓN CONTINÚA

La erupción anterior del Kilauea se produjo el pasado 15 de julio y se prolongó durante aproximadamente ocho horas. Los expertos señalan que este tipo de episodios forman parte del comportamiento habitual del volcán, aunque su evolución continúa siendo monitoreada para prevenir posibles riesgos.