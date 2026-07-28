Falso secuestro quedó al descubierto: sujeto habría pedido dinero a su pareja para escapar con amante

El sujeto fue hallado sano y salvo por las autoridades, quienes determinaron que nunca estuvo retenido por delincuentes.

Un suceso que ha causado indignación en Honduras, exactamente en San Pedro de Sula, donde una mujer vivió momentos de angustia luego de recibir mensajes donde supuestos secuestradores le exigían un millón de lempiras para liberar a su esposo presuntamente secuestrado.

El supuesto secuestrado fue identificado como Marvin Rolando Ocampo Hernández, un supervisor de seguridad de 36 años, quien según la versión inicial habría sido retenido después de salir de su centro de trabajo en la zona norte de la ciudad.

Ante la desesperación, la esposa acudió a la Unidad Nacional Antisecuestro para pedir ayuda, donde los agentes activaron los protocolos correspondientes, realizaron seguimiento a las llamadas, analizaron los mensajes y desplegaron labores de inteligencia para ubicar el lugar donde presuntamente se encontraba retenido.

POLICÍA DESCUBRIÓ QUE NUNCA HUBO SECUESTRO

Tras la información recolectada, los agentes llegaron a la colonia San Carlos de Sula, en donde se dieron con la sorpresa de que Marvin Ocampo se encontraba sano y salvo mientras se desplazaba con su vehículo sin presentar signos de haber sido retenido por una organización criminal.

De acuerdo con la Policía, el supuesto secuestro habría sido una historia inventada por el propio hombre para engañar a su esposa y obtener dinero. La investigación apunta a que habría planeado la situación para poder irse con su amante.

HOMBRE ES INVESTIGADO

Por otro lado, Ocampo fue trasladado a la Dirección Policial de Investigaciones y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público de Honduras. Asimismo será investigado por el presunto delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529 del Código Penal hondureño.