EE.UU.: reportan tres muertos y varios heridos en tiroteo en festival gastronómico de Seattle

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un festival gastronómico. El hecho ocurrió el último domingo 26 de julio en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos.

El ataque se produjo en un evento que congrega a miles de personas cada año, a poca distancia de la emblemática Aguja Espacial. La policía detuvo a un sospechoso y mantiene la búsqueda de un segundo implicado.

El jefe adjunto de la policía local indicó que el segundo sospechoso no representa un peligro público. Las autoridades investigan la dinámica del tiroteo, que al parecer se originó por un enfrentamiento entre dos personas. El festival gastronómico, que lleva décadas celebrándose, había reunido a 280 mil asistentes en su edición anterior.

Autoridades se pronuncian

La alcaldesa de Seattle calificó el ataque como un "acto de violencia atroz" y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El gobernador del estado de Washington ordenó el despliegue de unidades especiales SWAT para apoyar las investigaciones y pidió a la población evitar la zona del incidente.

Consternación e investigación

La comunidad de Seattle se encuentra consternada por el suceso, que ha puesto nuevamente en el debate público la violencia armada en eventos masivos. La policía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo sospechoso.