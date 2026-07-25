Abuelo defendió a tiros a su familia de delincuentes que intentaron ingresar a su vivienda

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre enfrentó a los delincuentes para proteger a su familia.

Un hombre de 74 años evitó que un grupo de delincuentes ingresara a su vivienda tras enfrentarlos con un arma de fuego durante un intento de asalto ocurrido en Paraguay. La rápida reacción del adulto mayor permitió proteger a su familia y frustrar el robo, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según el reporte de medios locales, cinco delincuentes armados llegaron con la intención de ingresar a la vivienda y robar un vehículo, ubicada en el barrio San Isidro, en la ciudad de Presidente Franco.

LADRIDOS DE PERROS ALERTARON A LA FAMILIA

De acuerdo con la información difundida, la primera en advertir la presencia de los desconocidos fue Lucía Maidana, hija del propietario, luego de escuchar los ladridos de los perros de la vivienda.

La alerta permitió que el adulto mayor tomara conocimiento de la situación y se preparara para responder ante el peligro que representaban los sujetos armados, asimismo todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad.

DELINCUENTES HUYERON TRAS LOS DISPAROS

Según los reportes, Celso Maidana utilizó un revólver calibre .38 para repeler a los delincuentes y evitar que ingresaran a la vivienda. Ante la respuesta del propietario, los cinco sujetos optaron por escapar del lugar sin concretar el robo.

Tras lo ocurrido, agentes de la Subcomisaría 56ª del barrio San Isidro acudieron al inmueble luego de recibir una alerta a través del sistema de emergencias 911, iniciando asi las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.