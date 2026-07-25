Perú es elegido como el mejor destino para viajar en 2026, según Lonely Planet

Excelentes noticias a poco de la celebración de las Fiestas Patrias. Lonely Planet eligió al Perú como el mejor destino de Sudamérica y uno de los 25 mejores del mundo en su ranking Best in Travel 2026.

La publicación resaltó la combinación única de historia milenaria, biodiversidad y cocina reconocida internacionalmente, así como la creciente conectividad aérea con nuevos aeropuertos en Lima, Huaraz y próximamente cerca de Cusco.

Dicha guía destacó que Machu Picchu implementó tres nuevos circuitos con diez rutas para evitar el turismo masivo, y mencionó el creciente interés por recorrer el sitio arqueológico inca Choquequirao o el sistema vial Qhapaq Ñan.

Resaltan gastronomía

También puso énfasis en la gastronomía, señalando que Lima es una de las grandes capitales culinarias del mundo, con el auge de la cocina nikkei y la tradición arequipeña reconocida por la Unesco.

En vías a ser destino turístico

PromPerú indicó que trabaja para consolidar al Perú como un destino turístico completo, capaz de ofrecer experiencias auténticas que combinan naturaleza, cultura, aventura, historia y gastronomía.