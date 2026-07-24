Falleció a los 94 años Plas Johnson: saxofonista inmortalizó tema de La Pantera Rosa

El estadounidense deja un legado de más de cinco décadas como destacado músico de sesión, colaborando con artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y B.B. King.

El reconocido saxofonista estadounidense de jazz Plas Johnson falleció el pasado 15 de julio a los 94 años. La noticia fue confirmada por el diario Donaldsonville Chief, de su ciudad natal en Luisiana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. El artista será recordado por interpretar el icónico solo de saxofón de The Pink Panther Theme, uno de los temas más emblemáticos de la historia del cine.

Johnson alcanzó fama internacional gracias a su participación en la banda sonora de la película La Pantera Rosa, estrenada en 1963 y dirigida por Blake Edwards. La composición de Henry Mancini obtuvo tres premios Grammy y una nominación al Óscar. Años después, el músico recordó que la grabación fue rápida y espontánea, asegurando que solo realizaron dos tomas antes de que todos los presentes aplaudieran el resultado.

Nacido el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, Plas Johnson inició su carrera musical junto a su familia y, tras cumplir el servicio militar, se trasladó a Los Ángeles, donde se consolidó como uno de los músicos de sesión más solicitados de las décadas de 1950 y 1960. Formó parte de la orquesta de Henry Mancini y posteriormente integró la banda del programa televisivo The Merv Griffin Show, además de destacar por el estilo inconfundible de sus solos de saxofón.

CINCO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Johnson participó en grabaciones de figuras como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Marvin Gaye, B.B. King, The Beach Boys y Rod Stewart, entre muchos otros. Su última gran colaboración llegó en 2002 con el álbum Travelogue de Joni Mitchell, cerrando una carrera que dejó una huella imborrable en el jazz, el pop, el rock y la música para el cine.