Museo del Louvre reabre la Galería de Apolo tras histórico robo de las joyas de la Corona

La emblemática sala vuelve a recibir visitantes con nuevas medidas de seguridad y sin las piezas robadas en octubre de 2025, que aún no han sido recuperadas.

El Museo del Louvre reabrió este miércoles al público la Galería de Apolo, escenario del robo de las joyas de la Corona ocurrido el 19 de octubre de 2025, uno de los hechos que desencadenó una de las mayores crisis de seguridad e imagen para el recinto cultural más visitado del mundo.

La sala reabre con una nueva propuesta museográfica. Ante la ausencia de las joyas sustraídas, que continúan desaparecidas pese a la detención de los presuntos autores materiales del robo, el museo decidió retirar los objetos de mayor valor para dar mayor protagonismo a los murales y elementos decorativos originales de la galería.

El Louvre también reforzó la seguridad del recinto con la instalación de rejas en las ventanas, punto por donde ingresó el grupo de delincuentes que ejecutó el asalto en apenas siete minutos.

DETALLES DEL ROBO

De acuerdo con la investigación, cuatro hombres llegaron en motocicletas hasta la fachada que da al río Sena y utilizaron un montacargas para acceder a la galería. Allí perforaron los vidrios exteriores con una cortadora de disco y lograron sustraer ocho piezas, entre ellas collares, tiaras, relicarios y broches de piedras preciosas. Durante la fuga dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que actualmente permanece en proceso de restauración.

Las joyas robadas fueron valorizadas en 88 millones de euros, aunque las autoridades francesas sostienen que su valor histórico es incalculable. Tras el robo, el museo aceleró la implementación de nuevas medidas de protección, como el fortalecimiento de la videovigilancia y la instalación de un puesto móvil de policía. Además, las piezas que no fueron sustraídas serán trasladadas a una futura sala de máxima seguridad, diseñada sin ventanas para mejorar su conservación y resguardo.

La reapertura de la Galería de Apolo se produce mientras el Louvre continúa impulsando el proyecto de modernización denominado "Louvre Nuevo Renacimiento", que contempla una nueva entrada al museo y un espacio exclusivo para exhibir La Gioconda, con el objetivo de mejorar la experiencia de los millones de visitantes que recibe cada año.