Aficionados argentinos juntan firmas en una petición para repetir la final del Mundial ante España

Una campaña digital lanzada en Change.org por la aficionada Gisela Sánchez busca que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) repita la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Dicha iniciativa, que ya supera las 61,500 firmas, cuestiona decisiones arbitrales del eslovaco Slavko Vincic, aunque no presenta pruebas verificadas. Sin embargo, las peticiones ciudadanas no tienen validez reglamentaria para modificar resultados oficiales.

La FIFA solo podría ordenar la repetición de un partido en circunstancias excepcionales contempladas por sus reglamentos o por decisión de sus órganos competentes, lo que no aplica en este caso.

Campañas similares

La iniciativa refleja el descontento de los aficionados argentinos tras la final, en la que España se coronó campeona. Esta petición se suma a otras similares, como la campaña francesa que reclamó repetir la semifinal contra España y reunió 82 mil firmas sin éxito.

Sin afectación de resultado

La FIFA no se ha pronunciado sobre la solicitud y es poco probable que lo haga, ya que el resultado del partido es definitivo. La campaña en Change.org, aunque masiva, no afectará el título de España, que celebra su segundo campeonato mundial.