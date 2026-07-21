Daniel Ortega: “En Nicaragua no volverá a haber elecciones”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en su país no volverán a realizarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder. El anuncio fue realizado durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, donde el gobernante sostuvo que su administración evitará que sectores opositores intenten llegar al Gobierno mediante las urnas.

El jefe de Estado adelantó que promoverá nuevas normas junto con la Asamblea Nacional para restringir la participación de quienes considera responsables de intentos de desestabilización. Ortega argumentó que estas medidas impedirán que grupos opositores, con presunto apoyo extranjero, puedan competir por la conducción del país en futuros procesos electorales.

Las declaraciones se producen en un contexto de profundos cambios institucionales impulsados por el oficialismo. En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial a seis años, otorgó mayores atribuciones al Ejecutivo y oficializó a Rosario Murillo como copresidenta, además de reforzar el control del Gobierno sobre las instituciones del Estado.

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El pronunciamiento provocó el rechazo de dirigentes opositores y especialistas, quienes consideran que Nicaragua se encamina hacia un modelo de partido único. Desde el exilio, diversos críticos sostuvieron que el régimen ha descartado incluso la realización de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional y advirtieron que el poder se concentra cada vez más en la familia Ortega-Murillo, con miras a garantizar su permanencia en el gobierno.