Francia: aprueban ley que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años

La norma establece un sistema de verificación de edad y comenzará a aplicarse de forma progresiva desde septiembre de este año.

Francia dio un paso hacia una regulación más estricta del uso de las redes sociales por parte de menores de edad. El Parlamento aprobó una ley que impedirá a los menores de 15 años crear y mantener cuentas en estas plataformas, convirtiéndose en uno de los primeros países de la Unión Europea en adoptar una medida de este tipo.

La iniciativa recibió el respaldo definitivo de la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, luego de haber sido aprobada previamente por el Senado. Con ello, el Gobierno francés busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de las redes sociales.

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación de la norma y afirmó que Francia se coloca a la vanguardia de Europa en materia de protección digital para los menores. La regulación del tiempo frente a las pantallas y el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales forma parte de las prioridades de su segundo mandato, que culminará en mayo de 2027.

IMPLEMENTACIÓN DE LEY

La implementación de la ley será gradual. A partir del 1 de septiembre, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales, mientras que desde enero de 2027 la restricción alcanzará también a las cuentas que ya existen.

Para hacer cumplir la medida, las plataformas deberán incorporar sistemas de verificación de edad. Según explicó la ministra delegada para el Sector Digital, Anne Le Hénanff, todos los usuarios deberán acreditar su edad y quienes no cumplan con el requisito establecido verán restringido el acceso a sus cuentas.

La normativa también contempla ampliar la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, una restricción que ya rige en las escuelas primarias y en los primeros años de secundaria.

No obstante, la ley incluye algunas excepciones para plataformas y servicios con fines educativos, como las enciclopedias digitales. En el caso de YouTube y WhatsApp, la exigencia de verificar la edad se aplicará únicamente a las funciones propias de una red social, como la publicación de contenidos o la interacción mediante comentarios, mientras que la reproducción de videos y la mensajería privada no estarán sujetas a la restricción.

Durante el debate legislativo surgieron cuestionamientos sobre la viabilidad de implementar el sistema de verificación en los plazos previstos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que ya existen herramientas tecnológicas capaces de cumplir con ese objetivo y que otras continúan en desarrollo.

La decisión de Francia se suma a una tendencia internacional orientada a limitar el acceso de menores a las redes sociales. Australia fue el primer país en aprobar una prohibición para menores de 16 años, mientras que el Reino Unido prevé aplicar una regulación similar a partir de 2027. Asimismo, la Comisión Europea evalúa establecer un acceso progresivo de niños y adolescentes a las plataformas digitales.