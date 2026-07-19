Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras muerte de dos soldados

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Irán este domingo, luego de reportar las primeras bajas militares estadounidenses desde la reanudación del conflicto. El sábado, el ejército de EE.UU. confirmó la muerte de dos soldados y la desaparición de un tercero en ataques con misiles y drones atribuidos a Irán en Jordania.

Durante la octava jornada consecutiva de ataques, Washington bombardeó instalaciones militares iraníes y una central nuclear en construcción en Darkhovin, según la Organización Iraní de Energía Atómica. También se registraron ataques en Sirik, frente al estrecho de Ormuz, y cerca de Hajiabad, en la provincia de Hormozgán.

Ataques en el Golfo y amenazas de Irán

Kuwait y Baréin reportaron ataques iraníes, y el primero informó que una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron atacadas. En Baréin, donde se encuentra la Quinta Flota estadounidense, las defensas aéreas interceptaron varios ataques. En Jordania, las sirenas sonaron en Amán, y el ejército israelí afirmó que un misil fue interceptado con apoyo de fuerzas jordanas.

El general iraní Ali Abdolahi advirtió que cualquier ataque de EE.UU. recibirá "una respuesta decisiva y devastadora". El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con dar una "lección inolvidable" a Washington y cuestionó la validez de los acuerdos firmados por el presidente estadounidense.

Cifra de víctimas

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por una ofensiva israelí-estadounidense, quedó en suspenso en abril, pero se reanudó el 7 de julio. Desde entonces, los ataques han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos en Irán, según el Ministerio de Salud, mientras que EE.UU. reporta 16 militares fallecidos desde el inicio de la guerra.