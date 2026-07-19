Papa León XIV pide no olvidar "a quienes "sufren y mueren a causa de los conflictos"

El papa León XIV pidió este domingo 19 de julio a no olvidar a las víctimas de los conflictos y la violencia en todo el mundo, durante su mensaje tras el Ángelus desde su residencia de descanso en Castel Gandolfo.

"Seguimos con aprensión lo que ocurre en diversos países lacerados por la guerra. No nos olvidemos de quienes sufren y mueren a causa de los conflictos", expresó el pontífice desde el Palacio Apostólico.

El pontífice saludó a cientos de fieles que llegaron a la plaza a pesar del intenso calor, y recorrió el lugar en un pequeño papamóvil. Durante el recorrido, bendijo a varios niños, entre ellos uno que vestía una camiseta de la selección argentina con el nombre de Messi, en el día de la final del Mundial contra España.

Reflexión sobre el arte

León XIV, quien disfruta de días de descanso en Castel Gandolfo, asistió a un concierto organizado por la Diócesis de Albano. Al finalizar, reflexionó sobre la "belleza" del arte en medio de los conflictos. "Vivimos en un mundo donde falta belleza. Hay guerras, violencia, odio y falta de trabajo. Reunirnos así es un gran don", señaló.

Recuerda lema y descanso en Castel Gandolfo

El pontífice recordó el lema de su viaje a España, "Alzad la mirada", y afirmó que "la música, el arte y la belleza son instrumentos que ayudan a mirar a Dios". El papa continuará su descanso en Castel Gandolfo, donde ha encontrado un espacio para la reflexión en medio de los conflictos internacionales.