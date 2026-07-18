Alemania eleva su nivel de alerta de seguridad a "amenaza alta" por riesgo de atentados

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, afirmó que el país enfrenta una situación de "alta amenaza" y que existe riesgo de atentados en todo momento, según los informes de inteligencia.

"Los reportes que recibimos y la imagen que dan los servicios de inteligencia me han llevado a revisar la calificación de una situación de amenaza abstracta para pasar a una situación de alta amenaza. Eso significa que en Alemania hay en todo momento riesgo de atentados", dijo en entrevista a Welt am Sonntag.

El ministro precisó que hay planes concretos que apuntan tanto a infraestructuras como a ciudadanos alemanes y extranjeros. El Consejo de Ministros analizará el 13 de agosto una reforma legal para que los servicios de inteligencia puedan intervenir de manera más activa ante ciertas amenazas.

Reforma de servicios de inteligencia

El objetivo de la reforma es convertir a los servicios secretos en "actores competitivos" y socios confiables de agencias internacionales. Esto podría incluir la posibilidad de realizar registros domiciliarios en casos de urgencia si no hay agentes policiales disponibles.

La medida afectaría principalmente a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que opera dentro del país. Dobrindt aclaró que la Policía mantendrá competencias exclusivas como las detenciones, y que la reforma busca ampliar la capacidad de prevención dentro del marco legal. Alemania cuenta también con el BND para el extranjero y el MAD para el contraespionaje militar.