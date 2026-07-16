Liam Gallagher envía mensaje tras la victoria de Argentina a Inglaterra

Liam Gallagher sorprendió a los fanáticos argentinos al publicar un mensaje después de que la selección albiceleste derrotara 2-1 a Inglaterra y consiguiera su clasificación a la final del Mundial 2026. Minutos después del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el cantante británico reconoció que Argentina había sido el mejor equipo sobre el campo.

Liam Gallagher reconoció la superioridad argentina

“Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, ganó el mejor equipo. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”, escribió Gallagher en su cuenta de X. La publicación se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones entre los seguidores argentinos de Oasis, quienes destacaron la deportividad del músico pese a la eliminación de Inglaterra.

La tensión había comenzado antes de la semifinal. Un día previo al partido, Gallagher admitió que atravesaba un conflicto emocional debido a su conocida relación con el público argentino. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, publicó. Incluso, cuando una usuaria le preguntó cómo se sentía antes del encuentro, respondió sin rodeos: “Estoy asustado”.

Hinchas argentinos le piden una canción para Messi

Tras la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra, los comentarios combinaron la celebración futbolística con el cariño que los seguidores locales sienten por Gallagher. “Nosotros igual te amamos, Liam”, “Argentina es tu segundo hogar” y “Ahora tenés que hacer la canción para Messi” fueron algunas de las respuestas que recibió el artista luego de felicitar al conjunto dirigido por la Albiceleste.

La reacción refleja el vínculo que Liam Gallagher y Oasis construyeron con Argentina durante décadas de conciertos y declaraciones sobre la pasión del público local. Mientras la selección se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, los fanáticos esperan que el cantante responda a una propuesta que volvió a circular en redes sociales: regresar al país para ofrecer nuevos recitales tras el triunfo argentino.