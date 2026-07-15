Camino Inca a Machu Picchu es reconocido como la cuarta ruta de trekking más atractiva del mundo

El Camino Inca a Machu Picchu, en la región Cusco, fue ubicado en el cuarto lugar del ranking mundial de rutas de trekking más atractivas, de acuerdo a un estudio elaborado por SportsShoes.com.

La investigación utilizó tecnología de seguimiento ocular (eye tracking) para medir el impacto visual en 200 participantes, quienes observaron imágenes de senderos populares mientras se registraba su nivel de atención.

La ruta peruana obtuvo 91 puntos de 100, solo detrás de las Calas de Marsella (Francia), los Lagos de Plitvice (Croacia) y el Valle de Lauterbrunnen (Suiza). El estudio resalta que el Camino Inca sobresale por la combinación de paisajes andinos y vestigios arqueológicos, además de su acceso a Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más importantes del Perú.

Presencia latinoamericana y europea

El ranking de las cinco primeras rutas lo completan la Formación rocosa de Bastei (Alemania) en quinto lugar. La investigación muestra que Europa concentra 13 de las 20 rutas más atractivas, con Alemania como el país con más representación (tres rutas), seguido de Estados Unidos (cuatro). Perú, Chile y Australia aparecen con una ruta cada uno.

Entre las rutas latinoamericanas, el Camino Inca a Machu Picchu ocupa el cuarto lugar, mientras que Torres del Paine (Chile) se ubica en el puesto 11. El reconocimiento consolida al Camino Inca como uno de los destinos de trekking más valorados a nivel mundial, destacando el atractivo turístico y cultural del Perú.