¡Milagro en Venezuela! Perrito sobrevive 16 días atrapado tras el terremoto

Cuando las posibilidades parecían agotadas, rescatistas hallaron con vida a Apolo, sorprendiendo a los equipos de emergencia y a miles de personas.

Los rescates tras los terremotos en Venezuela se siguen intensificando con el paso de los días con la esperanza de encontrar sobrevivientes, en ese sentido, un emotivo rescate sorprendió a los equipos de emergencia en Venezuela.

Apolo, un bulldog francés, fue hallado con vida luego de permanecer 16 días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, en el edificio Punta Brisa en la localidad de Caraballeda.

La operación permitió sacar al animal con vida, generando una ola de reacciones en redes sociales y entre los propios brigadistas que participan en las labores de búsqueda, asimismo se ve afectado por las duras condiciones que soportó durante más de dos semanas entre los restos de la estructura..

RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA

Luego de ser rescatado, el can fue atendido por personal veterinario desplegado en la zona de emergencia, donde recibió hidratación, agua y los primeros cuidados para estabilizar su estado de salud.

Horas después, Apolo pudo reencontrarse con su propietario, quien agradeció a los rescatistas por mantener la búsqueda activa. El hombre aseguró que nunca perdió la esperanza de volver a ver a su mascota y que desde el primer día difundió mensajes en redes sociales para intentar localizarla.

HISTORIA CONMOVEDORA

El caso se ha convertido en una de las historias más conmovedoras surgidas tras la tragedia que golpeó a Venezuela, sumándose a otros rescates de animales encontrados con vida entre los edificios derrumbados por los sismos.