Irán dice a Trump que no cederá "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz

El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y afirmara que Washington asumirá el papel de "guardián" de esa ruta marítima.

El portavoz militar iraní advirtió que el estrecho "nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos". En los últimos días, Irán ha atacado varios buques en la zona, incluidos dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos que dejaron un muerto y ocho heridos.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el domingo un nuevo cierre del estrecho "hasta el fin de la interferencia de Estados Unidos en la región" y amenazó con responder militarmente cualquier intento de reabrir la vía.

Respuesta de Estados Unidos

Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval contra buques y puertos iraníes, que había sido levantado tras el acuerdo de junio, y aseguró que Washington exigirá a otros países una compensación del 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en el estrecho.

El mandatario sostuvo que el proceso comenzará de inmediato y que EE.UU. no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito. Irán ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en varios países de la región en respuesta a tres noches consecutivas de bombardeos de EE.UU. contra el sur del territorio iraní.