Nayib Bukele es nominado por su partido para buscar un tercer mandato presidencial en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue proclamado candidato presidencial por su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato en las elecciones de febrero, luego de que una reforma constitucional aprobada en 2025 permitiera la reelección indefinida.

El mandatario de 44 años fue el único postulante en las internas realizadas el domingo, en las que también se eligieron candidatos a diputados y alcaldías. Bukele goza de un alto respaldo popular por su ofensiva contra las pandillas, que redujo drásticamente los índices de criminalidad en el país.

"Es el único que puede darnos esta tranquilidad", expresó Julio Flores, un comerciante de San Salvador a la agencia de Noticias EFE, reflejando el apoyo de una parte de la población a su gestión.

Reforma y fórmula presidencial

El camino hacia la reelección quedó allanado en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por el partido oficialista, eliminó el límite de dos mandatos consecutivos. La oposición calificó la medida como una "muerte de la democracia", mientras que el estado de excepción vigente desde 2022, que permitió desmantelar a las pandillas, ha sido cuestionado por organizaciones internacionales por violaciones a derechos humanos.

La reforma también amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. El mandato actual de Bukele, que había sido acortado para sincronizar las elecciones, terminará en 2027. El presidente se presentará en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa, sin una oposición en los próximos comicios.