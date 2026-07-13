Tras terremotos de Venezuela: hallan volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago

Un grupo de científicos descubrió un volcán de lodo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago, formado como consecuencia directa de los fuertes terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a finales de junio. La estructura emergió a poco más de dos kilómetros de Beach Camp, en Palo Seco, y se convirtió en una isla temporal que alcanzó unos cuatro metros de altura sobre el fondo marino.

Una isla que podría desaparecer rápidamente

El nuevo volcán de lodo, ubicado a unos tres kilómetros de la formación conocida como Anglais Point, está compuesto principalmente por arcilla blanda y fragmentos de roca expulsados desde el subsuelo oceánico. Sin embargo, científicos y excursionistas locales comprobaron que el islote perdió casi un tercio de su masa en solo dos días debido al constante impacto de las olas.

Aunque la arcilla comenzó a endurecerse al entrar en contacto con la superficie, la erosión continuó avanzando. Especialistas de la Universidad de las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited recolectaron muestras de lodo y roca para establecer la antigüedad, composición y procedencia del material expulsado.

Terremotos transformaron la costa de Trinidad

El hallazgo coincidió con otras alteraciones geológicas en Galfa Point, Cedros, donde los mismos movimientos sísmicos provocaron un levantamiento del terreno de hasta seis metros. El repentino ascenso del lecho marino modificó la línea costera y causó la muerte de cientos de rayas, peces y cangrejos que quedaron varados sobre la playa.

Los primeros análisis indican que ambos fenómenos se originaron mediante procesos diferentes. Mientras el terreno de Galfa Point habría ascendido por el desplazamiento de laderas desestabilizadas, el volcán de lodo se produjo por la expulsión vertical de material desde el fondo oceánico, sin causar daños visibles en playas o acantilados cercanos. Las investigaciones continúan para determinar la evolución de estos cambios geológicos y establecer cuánto tiempo permanecerá visible la nueva formación.