Trump lanza nueva ofensiva contra Irán y Teherán responde con bombardeos en bases estadounidenses

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán se intensificó este domingo 12 de julio con nuevos ataques que se extendieron a varios países de Medio Oriente donde EE.UU. tiene bases militares.

Washington lanzó una nueva ofensiva contra 140 objetivos en territorio iraní, mientras Teherán respondió con misiles y drones contra instalaciones en Catar, Kuwait, Baréin y Jordania, además de anunciar el cierre del estrecho de Ormuz.

La ofensiva estadounidense se produjo luego de que Irán bombardeara un portacontenedores en Ormuz, uno de los principales puntos de tensión. Esta nueva escalada ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara terminado el acuerdo alcanzado el 17 de junio entre ambas naciones.

Ataques con misiles y cierre de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre indefinido del estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" será respondida. En un comunicado, el cuerpo militar explicó que detuvo a una embarcación que ignoró las advertencias y atacó a una segunda nave infractora en la zona.

Irán reivindicó ataques con misiles balísticos contra la base aérea Príncipe Hassan en Jordania y contra la base Al-Udeid en Catar. También atacó con drones el sistema antimisiles Patriot en Kuwait y la estación de radar en Baréin, mientras las autoridades omaníes denunciaron ataques con drones en la región de Musandam.

Daños y repercusiones

En Catar, al menos tres personas resultaron heridas por metralla durante la intercepción de proyectiles iraníes, según el ministerio del Interior. Medios iraníes reportaron explosiones en varias ciudades, incluyendo la provincia de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear. No hay información sobre víctimas en los ataques de EE.UU.