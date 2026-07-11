Tragedia en Bahamas: avioneta se incendia tras estrellarse y deja 10 fallecidos

Una avioneta se estrelló poco después de despegar de un aeropuerto ubicado en la isla de North Andros, en Bahamas, dejando un saldo de diez personas fallecidas, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes y la aeronave, operada por Flaming Air, cayó en una zona boscosa cercana al aeródromo, incendiándose tras el impacto. El reporte oficial indica que la alerta se recibió alrededor de las 14:00 horas locales (18:00 GMT), lo que movilizó a agentes policiales y equipos de emergencia.

Al llegar, los rescatistas encontraron la avioneta en llamas y comenzaron la búsqueda de sobrevivientes. La Fuerza Policial de Bahamas confirmó que entre los fallecidos hay nueve hombres y una mujer.

Rescate y víctimas

Durante el operativo, un joven de 24 años fue hallado con vida y trasladado a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La Policía de Bahamas desplegó detectives del Departamento de Investigaciones Criminales para recabar información, mientras especialistas de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas realizan una evaluación independiente.

Los cuerpos de nueve víctimas fueron recuperados y trasladados a la isla de San Andros, donde permanecen bajo custodia antes de ser llevados a una clínica forense. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, mientras los equipos de emergencia culminaron las labores de búsqueda en la zona del impacto.