España: 12 muertos y 23 desaparecidos deja hasta el momento incendio forestal al sur del país

Según informes oficiales, al menos 12 muertos y 23 desaparecidos deja hasta el momento un incendio forestal en la provincia de Almería, al sur de España. Miles de familias fueron evacuadas ante el avance de las llamas a centros poblados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó que la mayoría de las víctimas fueron encontradas cerca de la localidad de Bédar, una zona rodeada de extensos pinares; eran excursionistas y pobladores de municipios cercanos.

ALTAS TEMPERATURAS

Se intensifican las operaciones para apagar el fuego; cientos de bomberos y voluntarios trabajan todos los días para contener el incendio, que se propagó rápidamente favorecido por el viento y las condiciones extremas de sequía que afectan la provincia.

El fuego habría comenzado tras la caída de un cable eléctrico sobre un área cubierta de matorrales secos. El incendio ocurre en medio de una intensa ola de calor que afecta al sur de Europa, con temperaturas que llegan a los 40 °C varios días a la semana.