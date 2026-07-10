¡Impactante! Instructor se lanzó al vacío en pleno vuelo y dejó a su alumna al mando

La alumna quedó sola al mando de la avioneta tras la inesperada decisión del instructor, mientras la Justicia investiga qué motivó el fatal desenlace.

Un instructor de vuelo de 42 años falleció luego de arrojarse al vacío desde una avioneta Cessna 150 mientras realizaba una sesión de entrenamiento con una estudiante en la localidad de Toledo, provincia de Córdoba en Argentina.

El hecho que ocurrió el último sábado dejó como víctima a Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado piloto con más de una década de trayectoria en el sector y con licencia de piloto de transporte de línea aérea.

Según las primeras investigaciones, el instructor cedió los controles a su alumna antes de abandonar la aeronave cuando se encontraba a unos 250 metros de altura, que pese a la situación consiguió mantener el control del avión y aterrizar de manera segura en el aeródromo de Coronel Olmedo.

INVESTIGAN LAS CAUSAS

De acuerdo con el testimonio de la estudiante de 22 años a Infobae, el instructor se quitó los equipos de comunicación y seguridad antes de abrir la puerta lateral de la avioneta.

La joven aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una maniobra de entrenamiento o una broma, creyendo incluso que Bertazzo contaba con un paracaídas. “Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante”, indicó.

SE ESPERA LOCALIZAR EL CUERPO DEL PILOTO

Tras la emergencia, equipos de búsqueda localizaron el cuerpo del piloto en una zona rural cercana. La Justicia Federal de Córdoba inició una investigación para determinar las circunstancias del caso, mientras se realizan peritajes técnicos a la aeronave.

Por otro lado, compañeros de Bertazzo señalaron que era un profesional destacado y que recientemente se encontraba entusiasmado por una posible incorporación a una aerolínea comercial. Sin embargo, familiares informaron que atravesaba problemas personales y que había realizado consultas en una institución neuropsiquiátrica, situación que no había sido detectada en sus controles médicos habituales.