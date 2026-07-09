Se apaga la voz del éxito “Total Eclipse of the Heart”: Bonnie Tyler fallece a los 75 años

La cantante británica Bonnie Tyler falleció a los 75 años luego de permanecer más de un mes internada en un hospital de Portugal. Por medio de un comunicado, su familia confirmó el deceso de la artista: “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

En el mensaje, la familia pide privacidad para afrontar el difícil momento. Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro en Portugal, lugar donde permanecía desde hace varios años para disfrutar de un clima más benigno.

Bonnie Tyler es recordada por sus grandes éxitos musicales “Total Eclipse of the Heart” y “It’s a Heartache”, además de una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop y rock con su potente voz.

INTERNADA DE EMERGENCIA

La cantante fue ingresada de urgencia en el hospital en el mes de mayo para una intervención quirúrgica, donde se le indujo a un coma para facilitar su recuperación. Se informó el mes pasado que Tyler salió del coma, pero que su estado era muy grave por lo que continuó en la unidad de cuidados intensivos.

Los médicos pensaron que se recuperaría de esta situación por su evolución favorable, incluso dijeron que se recuperaría, pero que el proceso sería lento.

UNA CARRERA DE ÉXITO

La cantante tiene 18 álbumes de estudio, fue nominada para los premios Grammy en 1984 y 1995, así como para los premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Su estilo inconfundible la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas. En 2003 grabó un dueto bilingüe de “Total Eclipse of the Heart” con la cantante francesa Kareen Antonn y llegó al número uno en las listas. (Con información de RPP).