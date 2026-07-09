Presidente Trump niega haber solicitado a María Corina Machado que desista de viajar a Venezuela

De manera categórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber pedido a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que no viaje a su país tras los terremotos que hace dos semanas azotaron la nación caribeña.

"No, para nada. ¿Cómo le voy a decir eso?", respondió el mandatario a los periodistas. Como se recuerda, medios estadounidenses sugirieron que había una estrategia para evitar el viaje de la ganadora del Premio Nobel de la Paz a Venezuela.

Donald Trump hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, durante su viaje de retorno a Washington desde Turquía, tras participar en la cumbre de la OTAN, donde disipó versiones de restricciones impuestas por su Administración.

RESPALDO DE EEUU

Según The Wall Street Journal, el Gobierno de Donald Trump habría presionado a Machado Parisca para que no retorne a Venezuela, indicándole que su presencia provocaría una crisis política en medio de la emergencia por los sismos.

También le habrían dicho que, de persistir en su intento de volver a su país en este momento, María Corina Machado perdería el respaldo del Gobierno estadounidense y entorpecería la estrategia diseñada para la transición en Venezuela.