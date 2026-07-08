Ladrón intentó ingresar por la fuerza a una vivienda y fue repelido a balazos por el propietario

Uno de los sospechosos resultó herido por impacto de bala y fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

Un intento de robo se registró en la ciudad de Alta Floresta, en el estado de Mato Grosso en Brasil, cuando un grupo de delincuentes intentó ingresar por la fuerza a una vivienda. Sin embargo, el asalto terminó frustrado luego de que el propietario del inmueble reaccionara y disparara contra uno de los sujetos involucrados en el hecho.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que dos sujetos llegaron hasta la vivienda durante la madrugada y comenzaron a golpear la puerta con la aparente intención de irrumpir en el inmueble.

En las imágenes se observa cómo el dueño de la casa reaccionó al percatarse de la situación y disparó contra los intrusos, alcanzando a uno de ellos, un joven de 19 años, quien cayó herido frente a la vivienda.

POLICÍA BUSCA AL SEGUNDO SOSPECHOSO

Tras los disparos, el cómplice huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades brasileñas, que han iniciado las investigaciones para determinar su identidad y ubicación.

El presunto delincuente herido recibió atención de los bomberos y fue trasladado a un centro médico. Mientras tanto, la Policía Militar intervino inicialmente en el caso, que posteriormente quedó a cargo de la Policía Civil, entidad que también evaluará las circunstancias en las que fue utilizada el arma de fuego durante la respuesta al intento de allanamiento.