Colombia: presidente electo Abelardo de la Aspriella dice que Gustavo Petro planea un golpe de Estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó hoy al mandatario saliente, Gustavo Petro, de planear un "golpe de Estado" luego que este manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio.

De la Espriella dijo en un mensaje en X que Petro y el excandidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, "iniciaron su plan B para quedarse con el poder (…) con un golpe de Estado".

"Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", agregó De la Espriella.

PACTO HISTÓRICO

También pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto, pues es el legítimo ganador de las elecciones en segunda vuelta electoral.

Petro dijo en su cuenta de X que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y que "Abelardo no ganó las elecciones", pues "el presidente de Colombia (...) según decisión de los colombianos, es Iván Cepeda", candidato de su partido, el Pacto Histórico.