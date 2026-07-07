Reportera y su madre son halladas sin vida bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

Familiares confirmaron el hallazgo mientras continúan las labores para encontrar al padre de la comunicadora, quien aún permanece desaparecido.

Los intensos días de búsqueda tras los terremotos registrados en Venezuela continúan dejando hallazgos de personas desaparecidas bajo los escombros. En esta ocasión, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de la periodista Melissa DeSousa Visconti y su madre, Luraima Visconti De Sousa.

Ambas fueron encontradas en la Residencia Bahía del Mar, ubicada en la Urbanización Los Corales, una de las zonas más afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

LOS ENCONTRARON TRAS DÍAS DE BÚSQUEDA

La noticia fue confirmada por Rafael De Sousa Visconti, hermano de la comunicadora e hijo de Luraima, quien informó que ambas habían sido reportadas como desaparecidas desde el colapso del edificio ubicado en la avenida La Costanera.

Asimismo, Melissa De Sousa se desempeñaba como periodista en el diario El Universal, donde desarrollaba funciones tanto en periodismo impreso como en la plataforma digital. Sus compañeros de trabajo lamentaron su partida y destacaron su profesionalismo, compromiso y trayectoria dentro de la comunicación.

EN BÚSQUEDA DEL PADRE DE MELISSA

Por otro lado, las brigadas de rescate continúan intensificando las labores de búsqueda para poder hallar el cuerpo de Carlos De Sousa, padre de la periodista, quien hasta el momento permanece desaparecido tras el colapso de la estructura.