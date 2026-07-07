Senadora paraguaya envía carta pública a Mbappé tras controversia por comentarios racistas

La polémica por las declaraciones de Kylian Mbappé sigue dando que hablar, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una carta dirigida al delantero francés, en la que le exige retractarse de los calificativos de “mujer despreciable” e “indigna del cargo” que el jugador utilizó para responder a sus expresiones consideradas racistas durante el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria difundió una misiva en francés y español donde afirmó que su conflicto es exclusivamente con el futbolista y no con Francia. Amarilla recordó su formación en un colegio francés y destacó su admiración por la cultura de ese país.

La controversia se originó tras el partido de octavos de final del Mundial 2026, en el que Francia eliminó a Paraguay por 1-0. Según la legisladora, sus publicaciones fueron realizadas “con la sangre hirviendo” debido al supuesto comportamiento de Mbappé durante el encuentro.

BORRO SUS DECLARACIONES

En primera instancia la senadora publicó unos mensajes que fueron considerados como despectivos, aunque reconoció que se arrepintió y decidió eliminarlos, asimismo sostuvo que el atacante francés también debe ofrecer disculpas públicas por las expresiones que utilizó en su contra. “Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia”, señaló Amarilla.

La polémica escaló luego de que la Federación Francesa de Fútbol anunciara que presentará una denuncia ante la fiscalía, al considerar que las declaraciones de la senadora constituyen expresiones discriminatorias y ofensivas.

FRANCIA ANUNCIA DENUNCIA

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado en el que lamentó las declaraciones de la parlamentaria y precisó que estas corresponden únicamente a su responsabilidad personal.

En su respuesta pública, Mbappé sostuvo que Amarilla “no representa al Paraguay”, calificando sus comentarios como un acto de racismo abierto y afirmó que, debido a sus comentarios, se ha opacado el histórico desempeño de la selección paraguaya en la Copa del Mundo.