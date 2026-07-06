Xi Jinping felicita a Keiko Fujimori tras su proclamación como presidenta del Perú

El último viernes 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial, tras imponerse a Roberto Sánchez por más de 49 mil votos. La noticia fue saludada por diversos mandatarios y líderes internacionales.

Uno de los mensajes llegó desde China. El presidente Xi Jinping felicitó a Fujimori Higuchi por su elección y destacó que su nación y el Perú mantienen una asociación estratégica integral. Asimismo, expresó su disposición de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.

Según información compartida por la agencia estatal Xinhua, el mandatario chino recordó que este 2026 se conmemoran 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China. En ese contexto, resaltó la importancia de seguir impulsando la cooperación entre ambas naciones.

PAPEL DE CHINA EN EL TERRITORIO NACIONAL

De acuerdo con datos compartidos por la Embajada de China en Lima, el país asiático se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del Perú durante los últimos 12 años. Esta relación cobró mayor relevancia tras la apertura del puerto de Chancay, considerado un punto clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.