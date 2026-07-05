Papa León XIV reza por Venezuela: "Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto"

El Papa León XIV continúa rezando por Venezuela tras los dos terremotos que devastaron el norte del país el pasado 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, y que han dejado hasta el momento 2,954 víctimas mortales confirmadas.

Durante el rezo del Ángelus, el Pontífice aseguró que mantiene en sus oraciones a los damnificados y pidió al Señor que "sostenga en este momento tan difícil" a la nación caribeña. Los equipos de rescate internacionales han comenzado a reducir su presencia en la zona, dando paso a labores de evaluación estructural y recuperación.

El número de personas atrapadas bajo los escombros aún es incierto, mientras las autoridades locales y organismos internacionales trabajan en la asistencia a miles de desplazados que se alojan en campamentos improvisados.

Beatificación de mártir vietnamita

Durante su alocución, el Papa también recordó la beatificación del sacerdote Francisco Javier Trương Bửu Diệp, ocurrida el pasado jueves en Vietnam. El religioso, asesinado en 1946 por su fe, se negó a abandonar a su rebaño y fue defensor de los derechos de la población en medio de la violencia.

León XIV pidió que su testimonio inspire a quienes hoy sufren persecución por el Evangelio. El Pontífice finalizó saludando a los peregrinos polacos presentes en la plaza, entre ellos sacerdotes capuchinos, coros infantiles y delegaciones diocesanas.