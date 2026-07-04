Papa León XIV señala que los migrantes muertos también son víctimas de “decisiones omitidas”

El papa León XIV afirmó ante cientos de fieles este sábado 4 de julio, en Lampedusa, que los fallecidos en el Mediterráneo son resultado tanto de acciones concretas como de la inacción de los gobiernos.

Durante su homilía, el sumo pontífice denunció que la indiferencia, los intereses económicos y la falta de políticas efectivas sostienen el sufrimiento de los migrantes que buscan llegar con destino a Europa.

El obispo de Roma, quien visitó la isla italiana para "seguir las huellas del papa Francisco", agradeció a los lugareños por su labor de acogida. "He venido a agradecerles por la proximidad que muchos entre ustedes han decidido ejercitar", expresó ante los fieles reunidos.

Críticas y mensaje de esperanza

León XIV señaló que el drama migratorio se alimenta del "desinterés por el bien común", la corrupción, el miedo y los "cálculos criminales" de quienes lucran con la tragedia. También criticó la lentitud en la transición de una gestión de emergencias hacia políticas compartidas. "El mar se ha quedado con los otros, aquellos que no han conseguido llegar", lamentó.

El pontífice subrayó que la pertenencia religiosa "no debe convertirse jamás en motivo de discriminación" e instó a construir la "civilización del amor". Su visita a Lampedusa, en la ruta migratoria del Mediterráneo central, refuerza el llamado a la solidaridad y a la acción frente a una de las crisis humanitarias más graves de la actualidad.