Miss de Venezuela y su novio mueren abrazados tras los terremotos

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela continúa cobrando miles de víctimas. Estructuras derrumbadas y personas aún atrapadas bajo los escombros mantienen en una lucha titánica a los equipos de rescate, que trabajan día tras día en las zonas afectadas.

Una de las víctimas alcanzadas por los sismos fue la modelo venezolana Skarlent Rodriguez, de 23 años, reconocida como Miss Venezuela y Miss Grand Orlando 2025. Junto a ella, su novio José Castro fue hallado sin vida bajo los escombros del edificio donde residían, ubicado en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

MURIERON ABRAZADOS

Según algunos testimonios de los equipos de rescate, la pareja fue hallada abrazada, luego de una intensa campaña impulsada en redes sociales por familiares y amigos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlos con vida.

Asimismo, el hallazgo fue confirmado a través de una publicación realizada en GoFundMe, donde sus seres queridos compartieron un emotivo mensaje para despedirlos y agradecer el apoyo brindado durante la búsqueda. "Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida... uno al lado del otro, juntos hasta el final", indicaron.

PIDEN AYUDA PARA ENTERRARLOS

Por otro lado, tras confirmarse el fallecimiento, los familiares iniciaron una campaña para recaudar fondos con el objetivo de cubrir los gastos derivados de la búsqueda, el rescate y los funerales.

Esto debido a que la situación económica de ambas familias se agravó considerablemente a raíz de la tragedia, ya que la familia de José Castro también sufrió pérdidas materiales y personales producto de los terremotos. "Su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto", indicaron en la campaña. "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa", expresaron.