Rusia bombardea nuevamente la capital de Ucrania: informan de edificios y hospitales destruidos

Esta madrugada, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque a gran escala contra la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, empleando misiles y drones que impactaron en varios edificios de viviendas, hospitales, colegios y ministerios.

El ataque, que dejó al menos 10 muertos y más de 30 heridos, se produjo horas después de que el presidente Volodimir Zelenski informara a los ciudadanos de un inminente bombardeo masivo tras recibir datos de inteligencia de países amigos.

Asimismo, el mandatario instó a las familias a no ignorar las sirenas antiaéreas y a refugiarse de manera preventiva debido a la movilización inusual de armamento por parte de Rusia, que planea ataques masivos cada vez más intensos.

MORTÍFERA RESPUESTA

Las explosiones se escucharon en toda la ciudad, interrumpiendo un periodo de relativa calma de unas tres semanas. Las autoridades señalan que el número de muertos y heridos irá aumentando conforme avancen las labores de rescate.

Este bombardeo se registra en un contexto en el que Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra la infraestructura petrolera y militar dentro de territorio ruso, lo que ha desatado la furia del Kremlin y una mortífera respuesta.