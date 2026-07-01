Reportan tres muertos por asfixia durante festejos por el triunfo de México en el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de tres personas por asfixia durante las celebraciones por el pase de la selección mexicana a octavos de final del Mundial, tras vencer 2-0 a Ecuador. El Puesto de Mando del Sector Salud informó que las víctimas son dos mujeres de 48 y 19 años, y un hombre de 44 años.

El primer incidente se reportó en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, donde equipos de emergencia encontraron a dos personas inconscientes. A pesar de las maniobras de reanimación y su traslado a un centro hospitalario, los especialistas confirmaron el fallecimiento de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años.

Segundo hecho y llamado oficial

En otro punto de la misma colonia, sobre la calle Berna, fue hallada sin signos vitales una mujer de 48 años. El personal médico intentó reanimarla y la trasladó a un hospital, donde finalmente se confirmó su deceso por asfixia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y reaffirmó el compromiso de las autoridades para brindar acompañamiento. "Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", señaló en sus redes sociales.

Concentración por clasificación de selección mexicana

Según cifras oficiales, cerca de un millón de personas se concentraron en el Ángel de la Independencia para festejar el triunfo que clasificó a México a la siguiente ronda del torneo que coorganiza con Estados Unidos y Canadá.