Muere Victor Willis, cofundador de Village People, a los 74 años

La noticia del fallecimiento del integrante de la banda estadounidense fue confirmada por su esposa.

La música internacional se encuentra de luto. A los 74 años, se anunció el fallecimiento de Victor Willis, cofundador y vocalista principal de Village People, banda estadounidense que se hizo famosa décadas atrás con su emblemático tema “Y.M.C.A.”.

La lamentable noticia generó conmoción entre los fanáticos del grupo musical que causó furor en los años 70. Su esposa confirmó que Willis perdió la vida a consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva, que le fue detectada pocas semanas antes.

“Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva”, manifestó la esposa del exintegrante de Village People en un mensaje.

PERSONAJE RECORDADO EN LA BANDA

Victor Willis se ganó el cariño de los fanáticos por sus interpretaciones y por lucir la recordada vestimenta de policía y oficial de la Marina en las presentaciones de la banda. Cabe mencionar que, tras varios años de éxito con Village People, también intentó abrirse camino como solista.